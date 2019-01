Karl-Valentin-Orden für Andreas Gabalier: Ein schlechter Witz

Andreas Gabalier im Zitat

"Wie kan"I glaub an mei Land und die ewige Liab / Nix is mehr Daham als ein Schnitzel aus der Pfann / Tradition leben, mit der Zeit gehen / So wie's früher in der Milka-Tender-Werbung war / I glaub an Leut, die sich geben wie sie sind / In einem christlichen Land hängt ein Kreuz an der Wand ... I glaub an den Petrus an der Himmelstür / Der sagt, komm her zu mir, Bua i muss reden mit dir / Vaterunser beten, Holzscheitelknien / Nach einem Zeltfest im Rausch am Heuboden die Unschuld riskieren ... " ("Kleine heile steile Welt"

"Wie kann des sein / Dass a poar Leut / Glauben zu wissen/ Wos a Land so wü / Is des der Sinn einer Demokratie / Dass ana wos sogt und die andern san stü? A Meinung ham, dahinter stehn/ Den Weg vom Anfang zu Ende gehn/ Wenns sei muass ganz allan/ Da oben stehn/ A Meinung ham/ Dahinter stehn." ("A Meinung haben")

"I hea di heit sogn / Olles is von obn glenkt / Und auf meine oitn Tog / Is jeda a Geschenk / So laung da Herrgott wü / Sitz i unta unsan bam / Denn am olla olla schenstn is daham / Vagiss die Heimat nie ..." ("Vagiss die Heimat nie")