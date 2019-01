TV-Tipps für Donnerstag: Queere Subkultur und AfD-Chef Gauland bei Fleischhacker

Pose, Rebellion in Frankreich, Doctor Who, Am Schauplatz über Obdachlose und Politik Live über Zankapfel Karfreitag – mit Radiotipps

9.00 QUEERE SERIE

Pose (1-8 / S 1) Netflix holt die hochgelobte Serie des US-Senders FX in den deutschsprachigen Raum. New York, 1986: Die Ballroom-Kultur floriert, soziale Umwälzungen sind im Gange. In diesem Milieu inszenieren Ryan Murphy und Brad Falchuk (Glee) eine queere Subkultur und setzen dafür die meisten queeren Schauspieler in der Geschichte des US-Fernsehens ein. Mit u. a. Evan Peters, Billy Porter und Kate Mara. Netflix

foto: fx

18.30 MAGAZIN

Konkret Fliegen mit Babys – gefährliche Praxis Aus Sicherheitsgründen haben Eltern einen Sitzplatz für ihr Baby bezahlt, damit es im für Flugreisen zertifizierten Kindersitz mitreisen kann. Doch beim Starten und Landen musste der Säugling auf den Schoß genommen werden, gesichert nur mit einem Spezialgurt. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Rebellion in Frankreich – Widerstand gegen Macron In Frankreich demonstrieren Hunderttausende gegen die Regierung Macron. Sie halten ihn für einen Präsidenten der Reichen, fordern niedrigere Steuern und höhere Renten. Angeführt werden die Gelbwesten weder von der Opposition noch von Gewerkschaften. Losgetreten wurde die Protestwelle von der Bretonin Jacline Mouraud. Bis 20.15, Arte

20.15 MAGAZIN

Wissen Aktuell: Katastrophen Ursachen für Katastrophen gibt es viele: Menschliches Versagen, außer Kontrolle geratene Technik, Naturgewalten. Die Sendung spürt den Anstrengungen des Menschen nach, sich gegen Gefahren zu schützen. Bis 22.00, 3sat

21.00 JODIE WHITTAKER

Doctor Who: Die Frau, die zur Erde fiel (1 / S 11) In seiner 13. Inkarnation ist der Doktor erstmals eine Frau – endlich! Und mit Jodie Whittaker auch noch ideal besetzt. In der neuen Staffel bekommt sie es mit elektrischen Aliens, wildgewordenen Riesenspinnen und einem auf anorganische Materie spezialisierten Miniaturmonster zu tun. Deutsche Erstausstrahlung. Bis 22.05, Fox

21.05 DISKUSSION

Politik Live: Zankapfel Karfreitag – Wie umgehen mit religiösen Feiertagen? Gäste dazu bei Ingrid Thurnher sind Niko Alm (Gründer der Laizismus-Initiative), Michael Bünker (Bischof der Evangelischen Kirche), Daniela Kittner vom Kurier, Arbeitsrechtler Martin Risak und Peter Schipka von der Österreichischen Bischofskonferenz. Bis 21.55, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Obdachlos in der Kälte Wie kann es sein, dass im reichen Österreich immer noch Menschen auf der Straße überwintern? Antworten hat Beate Haselmayer in Tiefgaragen, Wäldern und Bahnunterführungen gesucht. Bis 22.00, ORF 2

foto: orf

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Denkverbote – Gift für die Demokratie? Michael Fleischhacker diskutiert darüber, ob der Rechtsstaat in Gefahr ist, ob wir vor einem Comeback des Austrofaschismus stehen und wie es hierzulande um Tabus und unsere Debattenkultur steht. Gäste dazu sind AfD-Vorsitzende Alexander Gauland, Jurist Georg Bürstmayr, Publizist Dirk Schümer und FPÖ-Menschenrechtssprecherin Susanne Fürst. Bis 23.30, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco mit 1) Zusätzlicher Feiertag: Warum der Karfreitag für Aufregung sorgt. 2) Essen am Arbeitsplatz: Das Geschäft mit den Kantinen boomt. 3) Alt und gut: Immer mehr Arbeitskräfte über 50. Bis 23.00, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Bei Barbara Stöckl nehmen diesmal Schriftsteller Alfred Komarek, Schauspielerin Katharina Straßer, Moderator und Journalist Martin Thür und Burlesque-Tänzerin Kalinka Kalaschnikow Platz. Bis 0.05, ORF 2