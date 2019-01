Galaxy S10: Samsung bringt 1-TB-Chips für Smartphones

Samsung beginnt mit Massenfertigung entsprechender Chips – Zehnmal so schnell wie typische SD-Karte

Wie viel Platz ist ausreichend auf einem Smartphone? Eine Frage, die seit geraumer Zeit eine fixe Rolle in allen Diskussionen über die Vor- und Nachteile einzelner Geräte einnimmt. Bei Topgeräten haben sich mittlerweile 64 GB als das absolute Minimum etabliert. Wer deutlich mehr Platz benötigt, könnte schon bald bei Samsung fündig werden.

Umfangreich

Samsung hat mit der Massenfertigung neuer eUFS (embedded Universal Flash Storage)-Chips begonnen. Diese bieten Platz für 1 TB an Daten, womit das bisherige Maximum verdoppelt wird. Die maximale Lesegeschwindigkeit beträgt dabei bis zu 1 GB/s, womit man auch zehnmal so schnell sei wie eine typische Micro-SD-Karte, wie Samsung betont.

Angebot

Der neue Chip soll anderen Herstellern zur Verfügung gestellt werden. Wer Samsung kennt, weiß aber, dass das Unternehmen solch neue Entwicklungen üblicherweise selbst in seinen kommenden Top-Smartphones nutzt. Insofern könnte es schon das Galaxy S10 in einer Ausführung mit 1 TB Speicherplatz geben. Dies passt zu früheren Gerüchten, offiziell soll das S10 am 20. Februar enthüllt werden. (red, 30.1.2019)