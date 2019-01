Neymar muss zehn Wochen pausieren

Brasiliens Superstar fällt wegen einer erneuten Mittelfuß-Verletzung aus

Paris – Der Mittelfuß wird immer mehr zu seiner Achillesferse: Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar fehlt dem französischen Meister Paris St. Germain aufgrund einer erneuerten Mittelfuß-Verletzung in der vorentscheidenden Phase der Saison – wie schon im vergangenen Jahr. Der Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel gab am Mittwoch bekannt, dass der teuerste Spieler der Welt ungefähr zehn Wochen pausieren muss.

Damit fehlt Neymar den Franzosen vor allem in den Achtelfinal-Duellen der Champions League mit dem englischen Rekordmeister Manchester United. Selbst ein mögliches Viertelfinale in der Königsklasse Mitte April könnte für den 26 Jahre alten Angreifer zu früh kommen. Schließlich muss Neymar nach der Genesung erst wieder fit werden. In der Heimat bangen die Fans bereits um die Teilnahme ihres Stars an der Südamerika-Meisterschaft, die im Juni in Brasilien beginnt.

Nicht unters Messer

Neymar wird sich allerdings keiner Operation unterziehen. "Nach einer genauen Analyse durch mehrere Spezialisten wurde Konsens darüber erzielt, dass die Verletzung am fünften Mittelfußknochen konservativ behandelt wird", hieß es in einer PSG-Stellungnahme. Der 222-Millionen-Euro-Mann wurde laut dem Klub über den Rat der Ärzte informiert und sei "mit der Behandlung einverstanden".

Neymar musste am Mittwoch vergangener Woche während des Pokalspiels gegen Racing Straßburg (2:0) angeschlagen ausgewechselt werden. Gleich danach wurde über einen erneuten Mittelfußbruch spekuliert. Diese Verletzung hatte Neymar bereits im Vorfeld der WM-Endrunde 2018 in Russland erlitten. Damals wurde der Angreifer operiert.

Dass Neymar diesmal nicht unters Messer muss, hat auch Rodrigo Lasmar entscheiden. Der Arzt der brasilianischen Nationalmannschaft, der Neymar am 3. März 2018 operiert hatte, war bei den Untersuchungen in Paris dabei. Auch Nationaltrainer Tite weilte bei seinem Schützling. (sid, 30.1.2019)