Google verpasst Gmail-App ein Redesign

Neue Version im Stil des "Material Theme" gehalten – Updates für Android und iOS

Die Mühlen in der Gmail-Entwicklung mahlen langsam: Rund neun Monate nach der Vorstellung eines kompletten Redesigns für die Webausgabe des Mail-Dienstes folgen nun entsprechende Anpassungen für die mobilen Apps. Mit einem aktuellen Update verpasst Google den iOS- und Android-Ausgaben von Gmail einen neuen Look.

Theme

Das neue Design ist dabei ganz im Stile des "Material Theme" gehalten, mit dem Google in den vergangenen Monaten viele seiner Apps umgestaltet hat. Wer dieses schon kennt, wird wissen, was das heißt: Weiß ist hier die dominierende Farbe, vorbei sind die Zeiten des roten Balkens am oberen Bildschirmrand. Dieser Look wird mit starken Farbhighlights kombiniert, die die einzelnen Kategorien symbolisieren, zudem wird mit Google Sans nun eine andere Schriftart verwendet.

Mit dem Redesign gibt es aber auch kleinere funktionale Verbesserungen: So werden in der Default-Ansicht jetzt Attachments direkt in der Nachrichtenübersicht angezeigt. Damit stehen etwa Bilder schneller als bisher zum Zugriff. Zudem wurde der rasche Wechsel zwischen mehreren Accounts vereinfacht, und Gmail warnt nun deutlicher vor potenziellen Phishing-Attacken. Neben der Default-Darstellung können sich die Nutzer zudem jetzt – analog zur Webversion – auch für eine "kompakte" oder "komfortable" Darstellung des Maileingangs entscheiden.

Inbox-Features: Fehlanzeige

Wenig hat sich hingegen für jene getan, die sich mit der Einstellung des alternativen Gmail-Clients Inbox Ende April konfrontiert sehen: In Hinblick auf die – versprochene – Übernahme einzelner Inbox-Features in Gmail hat sich mit dem Update nichts getan.

Update

Die neue Version soll laut Google im Verlaufe der kommenden Wochen nach und nach an sämtliche Nutzer ausgeliefert werden. Wer nicht so lange warten will, kann zumindest unter Android das betreffende Paket manuell von APKMirror herunterladen und installieren. (apo, 30.1.2019)