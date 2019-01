Wiens neue Eventhalle kommt nach Neu Marx

Veranstaltungshalle soll 20.000 Personen umfassen, Kostenobergrenze von 250 Millionen Euro

Wien – Die meisten Eckpunkte waren schon bekannt, am Mittwochvormittag wurden sie offiziell: Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig präsentierte gemeinsam mit Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, beide SPÖ, und dem Geschäftsführer der Wien Holding Kurt Gollowitzer die Pläne der geplanten Veranstaltungsarena.

Die Eventhalle soll im dritten Bezirk, genauer in Neu Marx, errichtet werden und 20.000 Personen fassen. Ein Landmarkt soll sie sein, und ein architektonisches Zeichen, so Finanzstadtrat Hanke, den Kostenrahmen von 250 Millionen Euro aber nicht überschreiten. Realisiert wird das Projekt von der stadteigenen Wien Holding. Die Türen seien aber "weit offen für Partner", so Hanke.

Man rechne mit 130 Veranstaltungstagen und einer Million Besuchern jährlich. Ende 2021 soll der Bau beginnen, spätestens 2024 soll er fertig gestellt sein. Die Halle soll "die ganz großen internationelen Top-Superstars wie U2, Eminem, Adele oder Billy Joel nach Wien bringen", sagt Gollowitzer.

Standortentscheidung fiel auf Neu Marx

Zehn mögliche Grundstücke wurden geprüft, darunter das Austria Center Vienna, der Hauptbahnhof und die Messe Wien, doch Neu Marx erfüllte als einziger Standort sämtliche Kriterien, so Gollowitzer. Dazu zählten etwa die Verkehrsanbindung, die Flächengröße und die zeitgerechte Herstellung der Bebaubarkeit. Ein Expertenteam bewertete Neu Marx mit 268 von 300 Punkten als bestgeeigneten Standort.

Die "Grand Dame" im Veranstaltungsgeschäft, wie Hanke die Stadthalle, nennt, sei in die Jahre gekommen, wird aber in den nächsten drei bis fünf Jahren weiter "alles spielen, wie wir es kennen". (red, 30.1.2019)