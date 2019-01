Rapid löst Vertrag mit Guillemenot auf

Schweizer Stürmer kam von Barcelona B nach Wien

Wien/Belek – Der SK Rapid hat am Mittwoch die einvernehmliche Vertragsauflösung mit Stürmer Jeremy Guillemenot bekannt gegeben. Der 21-jährige Schweizer war im vergangenen Sommer von der zweiten Mannschaft des FC Barcelona nach Wien gewechselt. Bei den Grün-Weißen kam er in der Fußball-Bundesliga aber nur einmal von Beginn an zum Einsatz. In vier weiteren Pflichtspielen wurde er eingewechselt. Guillemenot wird in die Schweiz zum FC St. Gallen transferiert, er unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2021.



Am Vortag hatte Rapid auch den Vertrag mit Mittelfeldspieler Aleksandar Kostic (23) aufgelöst. (APA, 30.1.2019)