Raffl feiert mit Flyers fünften Sieg in Folge

Flyers-Torhüter Anthony Stolarz mit 38 abgewehrten Torschüssen Matchwinner

New York – Die Philadelphia Flyers mit dem Villacher Stürmer Michael Raffl haben auch im Madison Square Garden ihre Siegesserie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL fortgesetzt. Die Flyers bezwangen die gastgebenden New York Rangers am Dienstag mit 1:0 und landeten den fünften Erfolg hintereinander.

Oskar Lindblom erzielte bereits nach 100 Sekunden den einzigen Treffer der Partie, danach wurde Flyers-Torhüter Anthony Stolarz mit 38 abgewehrten Torschüssen zum Matchwinner. Philadelphia liegt trotz des Höhenflugs aber immer noch zehn Punkte hinter den Play-off-Rängen. (APA, 30.1.2019)

NHL-Ergebnisse vom Dienstag:

New York Rangers – Philadelphia Flyers (mit Raffl) 0:1

Columbus Blue Jackets – Buffalo Sabres 4:5

Boston Bruins – Winnipeg Jets 3:4 n.P.