Entwarnung nach Arnautovic-Verletzung

Der ÖFB-Stürmer verließ das Stadion auf Krücken. Manchester City unterlag Newcastle, United spielte nur 2:2 gegen Burnley

Wolverhampton – Marko Arnautovic hat sich beim 0:3 von West Ham United bei Wolverhampton am Mittwochabend am rechten Fuß verletzt. Der ÖFB-Teamstürmer musste in der 77. Minute vom Feld und verließ das Stadion auf Krücken. Später gab es aber Entwarnung: Wie die BBC am Mittwoch berichtete, erlitt der ÖFB-Teamspieler lediglich eine Fußprellung und könnte schon am Montag gegen Liverpool wieder zum Einsatz kommen.

Er verließ auf Krücken das Stadion.

Das Comeback nach seiner zwei Spiele währenden Pause wegen der Transfercausa verlief für Arnautovic mühsam. Der Wiener stand wie seine Mannschaft in der zweiten Spielhälfte auf verlorenem Posten. Wolverhampton entschied die Partie durch Treffer von Romain Saiss (66.) und Raul Jimenez (80., 86.) für sich.

"Wir müssen nun alles hinterfragen, weil wir irgendetwas schlecht machen. Keine Schüsse aufs Tor, dafür drei bekommen. Es ist unmöglich, noch schlechter zu spielen", sagte Pellegrini. Für West Ham war es die dritte Pflichtspielniederlage in Folge. Zur derzeit ohnehin dünnen Personaldecke kam dann auch noch der Ausfall von Arnautovic.

Vierte Saisonniederlage für ManCity

Eine überraschende Niederlage setzte es für Manchester City. Der Tabellenzweite gab bei dem 1:2 in Newcastle eine 1:0-Führung aus der Hand. Nach dem Blitztreffer von Sergio Agüero nach 24 Sekunden sorgten Salomon Rondon (66.) und Matt Ritchie (80./Elfer) für die Wende. Die Citizens kassierten die vierte Saisonniederlage, Liverpool hat damit am Mittwoch die Chance, mit einem Sieg gegen Leicester die Tabellenführung auf sieben Punkte auszubauen.

Auch Manchester United schwächelte und rettete gegen Burnley gerade noch ein 2:2, das eine Serie von acht Ligasiegen beendete. Paul Pogba (87./Elfmeter) und Victor Lindelöf (92.) verhinderten im Finish gegen den 15. noch eine Niederlage. Für Burnley traf auch Ashley Barnes (51.), der in Zukunft für das ÖFB-Team spielen könnte. United liegt als Sechster zwei Punkte hinter Arsenal, das Cardiff City dank Toren von Pierre-Emerick Aubameyang (66./Elfmeter) und Alexandre Lacazette (83.) 2:1 besiegte. Vor dem Match wurde des bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommenen Cardiff-Spielers Emiliano Sala gedacht. (APA, red, 29.1.2019)