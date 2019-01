Überragender Hirscher gewinnt Nachtslalom in Schladming

Nach zwei Torläufen ohne Sieg meldet sich Österreichs Topstar beim Nightrace in Schladming zurück und gewinnt vor Pinturault und Yule

Schladming – An der Stätte seines WM-Triumphes von 2013 hat Marcel Hirscher am Dienstagabend in Schladming seinen dritten Erfolg im "Night Race" des Slalom-Weltcups eingefahren. Der aktuelle Weltmeister dominierte vor mehr als 40.000 Fans eindrucksvoll, feierte mit zweimaliger Laufbestzeit seinen fünften Saisonerfolg im neunten Slalom und baute mit dem insgesamt 68. Weltcup-Sieg die Gesamtführung aus.

Hirscher setzte sich nach überlegener Halbzeitführung 1,21 Sekunden vor dem Franzosen Alexis Pinturault und 1,60 vor dem Schweizer Daniel Yule durch. Es war der zehnte Saisonsieg des 29-Jährigen. Zweitbester Österreicher im letzten Slalom vor der WM war Marco Schwarz als Fünfter (+2,59 Sek.), Marc Digruber klassierte sich als Siebenter (3,10) und Christian Hirschbühl wurde Zehnter (3,29).

Der Franzose Clement Noel, der Gewinner von Wengen und Kitzbühel, fädelte schon früh im ersten Lauf ein, in dem auch Manuel Feller ausschied. Der dreifache Schladming-Sieger Henrik Kristoffersen fiel nach Halbzeitrang fünf im Finale aus. (APA, 29.1.2019)

Ergebnisse des Ski-Weltcup-Slaloms der Herren in Schladming am Dienstagabend – Endstand:

1. Marcel Hirscher (AUT) 1:44,81

2. Alexis Pinturault (FRA) 1:46,02 +01,21

3. Daniel Yule (SUI) 1:46,41 +01,60

4. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:47,06 +02,25

5. Marco Schwarz (AUT) 1:47,40 +02,59

6. Albert Popow (BUL) 1:47,78 +02,97

7. Marc Digruber (AUT) 1:47,91 +03,10

8. Felix Neureuther (GER) 1:48,04 +03,23

9. David Ryding (GBR) 1:48,09 +03,28

10. Christian Hirschbühl (AUT) 1:48,10 +03,29

11. Zan Kranjec (SLO) 1:48,22 +03,41

12. Manfred Mölgg (ITA) 1:48,23 +03,42

13. Michael Matt (AUT) 1:48,33 +03,52

14. Julien Lizeroux (FRA) 1:48,44 +03,63

15. Alexander Choroschilow (RUS) 1:48,53 +03,72

16. Alex Vinatzer (ITA) 1:48,79 +03,98

17. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) 1:48,85 +04,04

18. Loic Meillard (SUI) 1:48,93 +04,12

19. Tanguy Nef (SUI) 1:49,04 +04,23

20. Johannes Strolz (AUT) 1:49,38 +04,57

21. Timon Haugan (NOR) 1:49,46 +04,65

22. Dominik Stehle (GER) 1:49,66 +04,85

23. Jonathan Nordbotten (NOR) 1:50,96 +06,15

24. Juan del Campo (ESP) * 1:58,79 +13,98

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Manuel Feller (AUT), Clement Noel (FRA), Stefano Gross (ITA), Luca Aerni (SUI)

nicht für den 2. Durchgang qualifiziert u.a.: 43. Mathias Graf (AUT),50. Fabio Gstrein (AUT) Ausgeschieden im 2. Durchgang: Henrik Kristoffersen (NOR), Victor Muffat-Jeandet (FRA), Andre Myhrer (SWE), Stefan Hadalin (SLO), Elias Kolega (CRO), Istok Rodes (CRO)

* Del Campo mehr als 8 Prozent hinter dem Sieger und daher ohne Weltcup-Punkte

Gesamtwertung nach 27 Rennen:

1. Marcel Hirscher (AUT) 1216

2. Alexis Pinturault (FRA) 732

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 671

4. Dominik Paris (ITA) 550

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 515

6. Beat Feuz (SUI) 513

7. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 505

8. Marco Schwarz (AUT) 500

9. Mauro Caviezel (SUI) 440

10. Aksel Lund Svindal (NOR) 419

11. Max Franz (AUT) 408

Slalom Herren (9):

1. Marcel Hirscher (AUT) 676

2. Clement Noel (FRA) 401

3. Daniel Yule (SUI) 396

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 369

5. Marco Schwarz (AUT) 351

6. Alexis Pinturault (FRA) 349

7. Michael Matt (AUT) 273

8. Ramon Zenhäusern (SUI) 271

9. David Ryding (GBR) 261

10. Manuel Feller (AUT) 234