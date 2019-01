Höchstrichter Rami nicht mehr Strache-Anwalt

Zuletzt gab es Kritik an dem Verfassungsrichter wegen seiner Tätigkeit für FPÖ

Wien – Am Montag noch hatte sich Michael Rami in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt von einer Mitarbeiterin vertreten lassen. Am Dienstag wurde dann überraschend bekannt, dass dessen Auftraggeber, Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), Ramis Dienste bei dem gegen den Grünen EU-Abgeordneten Michel Reimon angestrengten Zivilprozess künftig nicht mehr in Anspruch nimmt.

"Der Kläger gibt bekannt, dass das Vollmachtsverhältnis zur Gheneff-Rami-Sommer Rechtsanwälte GmbH aufgelöst wurde", zitierte die "Kleine Zeitung" aus der Vollmachtsänderung an das Handelsgericht Wien.

Karriereaufstieg

Rami war erst im Frühjahr 2018 auf Betreiben der FPÖ zum Verfassungsrichter bestellt worden, vertrat aber – bis eben zum gestrigen Dienstag – den Vizekanzler als dessen Rechtsanwalt. Das ist laut Gesetz zwar möglich – ein Verfassungsrichter darf prinzipiell seinen Anwaltsberuf weiterführen –, doch für Protest war gesorgt:

So fordern die Neos ein Berufsverbot, weil sie die Gewaltenteilung gefährdet sehen; die Liste Jetzt spricht von Unvereinbarkeit. Die "Presse" wusste zu berichten, es habe bezüglich Rami auch am Verfassungsgerichtshof Kritik an Rami gegeben, der zuletzt neben Strache auch Innenminister Herbert Kickl (FPÖ)_vertrat.

Straches neuer Anwalt ist der Wiener Niki Haas, der laut Homepage seiner Kanzlei in ständiger Kooperation mit Gheneff-Rami-Sommer steht. (red, 29.1.2019)