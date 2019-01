Große Schneelast: Firmendach in Tirol stürzte ein

Verletzt wurde niemand

St. Johann in Tirol – Wegen der großen Schneelast ist am Dienstag in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) das Dach einer rund 300 Quadratmeter großen Firmenhalle eingestürzt. Lediglich die Außenmauern der Halle blieben stehen, berichtete die Polizei. Personen wurden weder verletzt noch gefährdet, hieß es.

Bewohner eines angebauten Mehrparteienhauses wurden aus Sicherheitsgründen evakuiert, da vorerst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass auch für diesen Teil des Gebäudekomplexes Einsturzgefahr bestand. Die Feuerwehr St. Johann übernahm die Absicherungsmaßnahmen. (APA, 29.1.2019)