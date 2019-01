Erste Bank und Sparkassen starten Jubiläumskampagne

Im Zentrum der Auftaktkampagne "The Future is Yours" steht die erste Sparkassenkundin vor 200 Jahren

Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums malt sich die österreichische Sparkassengruppe in ihrem neuen Werbespot den Beginn ihrer Geschichte aus: Am 4. Oktober 1819 bekommt Marie Schwarz, ein zwölfjähriges Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen, ein kleines Heft überreicht. Darin vermerkt sind zehn Gulden als Starthilfe für ein besseres Leben. Überreicht wird ihr das erste Sparbuch von Johann Baptist Weber, Priester und Gründer des mittlerweile größten österreichischen Finanzunternehmens, mit den Worten: "Spare jetzt für deine Zukunft."

foto: erste bank Die erste Sparkassen-Kundin steht im Zentrum der Jubiläumskampagne.

Das erste Sparbuch und die erste Kundin stehen auch im Zentrum der neuen Kampagne von Erste Bank und Sparkassen. Das Motto im Jubiläumsjahr lautet: "The Future Is Yours".

foto: erste bank Als Zeitreise unter dem Motto "The Future Is Yours" legt die Sparkassengruppe ihre neue Kampagne an.

Ausgehend vom Lead-Film, der am Dienstagabend zwischen 20.10 und 20.15 Uhr auf ORF 1 startet, wird die Kampagne ab 29. Jänner über alle Kanäle gespielt. Neben den klassischen Werbemitteln Plakat, Print und POS kommen Site-Brandings, Banner und Social-Media-Ads zum Einsatz. Eine eigens kreierte Website zeigt wichtige Meilensteine der letzten 200 Jahre anhand von Originaldokumenten aus dem Archiv der Erste Bank und Sparkasse. (red, 29.1.2019)