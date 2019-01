Mindestens 40 Tote seit letzter Woche bei Unruhen in Venezuela

Mit Sanktionen gegen Venezuelas Erdölindustrie drehen die USA ihre Schrauben um Nicolás Maduro empfindlich fest.

Alle Optionen sind auf dem Tisch, betonte bereits am Montag US-Präsident Donald Trump. Und dem stimmte auch Venezuelas selbsternannter Übergangspräsident Juan Guaidó am Dienstag zu. Der ehemalige Parlamentspräsident, der vergangene Woche von den USA als Übergangspräsident anerkannt wurde, war eigentlich abgetaucht. Denn die Sicherheitslage in dem lateinamerikanischen Land hatte sich dramatisch verschlechtert. 850 Menschen sind seit vergangenem Mittwoch verhaftet worden, laut Uno forderte die Eskalation zwischen Nicolás Maduro und Guaidó 40 Tote.



Am Dienstag gab Letzterer aber ein Interview an ausgewählte Medien wie CNN und ARD: "Druck und Sanktionen wirken." Sein Land sei einem Machtwechsel näher als je zuvor. Und dieser solle "mit friedlichen Mitteln" erzielt werden. Doch um das Ziel zu erreichen, seien alle Optionen auf dem Tisch. Gemeint ist damit die Möglichkeit eines US-Einmarschs in Venezuela. Genau diesen würden die USA gerade vorbereiten, warnte wiederum der venezolanische Botschafter in Genf.

US-Einmarsch oder nicht?

Für zusätzliche Spekulationen über einen US-Einmarsch hatte ja schon ein Notizblock von US-Sicherheitsberater John Bolton gesorgt, der bei einer Pressekonferenz am Montag für Kameras gut sichtbar war. "5000 Soldaten nach Kolumbien", also in ein Nachbarland Venezuelas, stand auf dem gelben Zettel gekritzelt. Während Kolumbien zwar wie die USA Guaidó als Übergangspräsident anerkennt, ließ Bogotá rasch wissen: "Die Bedeutung und der Grund des besagten Vermerks sind uns nicht bekannt."

Militäreinsatz oder nicht – die USA haben laut Medienberichten im Zusammenspiel mit Kanada, Brasilien und Kolumbien seit Monaten an der Eskalation zwischen Guaidó und Maduro gearbeitet. Die US-Ankündigung neuer Sanktionen gegen die Erdölindustrie Venezuelas soll ins Herz von Maduros Unterstützern treffen – dem Militär.

Rückhalt beginnt zu bröckeln

Denn es sind vor allem die Generäle des Landes, die jene wichtige Industrie kontrollieren. In den Reihen des Militärs beginnt der Rückhalt für Maduro zu bröckeln, die Sanktionen könnten ein weiterer Grund für ein Überlaufen sein. Und Guaidó hat schon vergangene Woche allen Soldaten und Polizisten eine Amnestie angeboten. Im aktuellen TV-Interview weitete er diese auch auf Maduro selbst aus. Zusätzlich haben die USA Guaidó 20 Milliarden US-Dollar an Hilfsgeldern zugesagt. Russland, das die US-Sanktionen am Dienstag heftig kritisierte, sagte unterdessen dem Kontrahenten Maduro Finanzhilfen zu.

International haben sich neben Russland und China mittlerweile Bolivien, Kuba, Nicaragua, die Türkei und der Iran auf die Seite Maduros gestellt. Guaidó wird neben den USA von Kanada, Australien, Israel, Brasilien, Kolumbien, Chile und Argentinien anerkannt. Die EU hat bisher keine klare Stellung bezogen, erkenne das Wahlergebnis vom vergangenen Mai – bei der Maduro als Sieger hervorgegangen ist – aber nicht an. Das europäische Staatenbündnis fordert vielmehr rasche und faire Neuwahlen.

Österreich schloss sich der Forderung an, wobei Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstag hinzufügte: "Sollte Maduro auf diese Forderung nicht eingehen, werden wir Guaidó, so wie es die venezolanische Verfassung auch vorsieht, als rechtmäßigen Übergangspräsidenten Venezuelas anerkennen." Für heute, Mittwoch, rief Guaidó zu weiteren Demos auf. (Anna Sawerthal, 29.1.2019)