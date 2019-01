Russmedia: Eugen B. Russ übernimmt von Michael Tillian

Tillian wechselt zur deutschen Medien Union als Geschäftsführer der CVD Mediengruppe

Schwarzach/wien – Wechsel in Geschäftsführung der Russmedia Digital Holding: Eugen B. Russ übernimmt mit April die Geschäftsführungsagenden von Michael Tillian, der in die Geschäftsführung der in Ostdeutschland angesiedelten CVD Mediengruppe wechselt, die wiederum eine Tochter der Medien Union-Gruppe mit Sitz in Ludwigshafen ist.

Tillian war seit 2017 als Geschäftsführer der Russmedia Digital Holding tätig, seit Oktober 2018 wie berichtet gemeinsam mit Eugen B. Russ. Zuvor arbeitete Russ für die Boston Consulting Group als Unternehmensberater und leitete danach mit dem Berliner Team das Vermietportal Erento.

In nächster Zeit soll die Geschäftsführung wieder durch eine weitere Person mit Transaktionserfahrung komplettiert werden, heißt es in einer Aussendung. (red, APA, 29.1.2019)