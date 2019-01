SAP-Chef – Haben keine größeren Akquisitionen im Blick

"Wir haben, was wir brauchen", sagte Konzernchef Bill McDermott zu Analysten

SAP hält sich nach der milliardenschweren Übernahme des US-Unternehmens Qualtrics mit größeren Zukäufen zurück. "Wir haben nichts Großes auf dem Zettel. Wir haben, was wir brauchen", sagte Konzernchef Bill McDermott in einer Telefonkonferenz mit Analysten am Dienstag. "Wenn wir etwas machen, wird das von der Orientierung her sehr passgenau sein und nichts Großes oder Skalierbares." Der Softwarehersteller hatte die Übernahme von Qualtrics für 8 Mrd. Dollar (7 Mrd. Euro) im November angekündigt und vor wenigen Tagen abgeschlossen. (APA/Reuters, 29.1.2019)