Polpette al Limone: Zitronen-Fleischbällchen

Zitronenschale und -saft sorgen bei diesem Rezept für intensives Zitronenaroma

Manchmal ist es gut, die gewohnten Wege zu verlassen und das ist hier wortwörtlich gemeint. Denn so ging ich vor einigen Wochen zufällig an einem Obst- und Gemüsehändler vorbei, der wunderschönen Radicchio Rosso di Treviso Tardivo in der Auslage liegen hatte, jene Radicchio-Sorte, die im Vergleich zur runden Variante weniger bitter ist und leider trotzdem in Supermärkten hierzulande eher selten zu finden ist. Drinnen im Geschäft lagen auch noch sehr schöne, riesige Zitronen aus Süditalien in einer Kiste. Und so gab es am Abend Polpette al limone – Fleischbällchen mit viel Zitronenaroma, die von gebratenem Radicchio begleitet wurden.

Für 4 Personen benötigt man ca. 500 g Kalbsfaschiertes, 50 g Parmesan, 2 Eier (mittel), 2 Toastscheiben ohne Rinde, Milch zum Einweichen, 1 Schalotte, 1 große Bio-Zitrone (idealerweise eine süditalienische Sorte wie Amalfi oder ähnliche), ev. Semmelbrösel, Butter und Olivenöl zum Anbraten. 1 Radicchio/Person.