Retro oder zukunftsweisend: Wohin steuert die türkis-blaue Bildungspolitik?

Von Notenpflicht für Volksschüler bis hin zu Extra-Deutschklassen für Migranten: Stellen Sie Ihre Fragen an Bildungsminister Heinz Faßmann vor der Livediskussion am Donnerstag, und stimmen Sie ab, worüber diskutiert wird

Die türkis-blaue Regierung ist gerade etwas mehr als ein Jahr im Amt, versucht aber auch in der Bildungspolitik neue Akzente zu setzen. In den Volksschulen kommen ab Herbst 2019 die Schulnoten ab Ende der zweiten Klasse zurück, Kinder können ab der zweiten Klasse auch wieder sitzenbleiben. Angelaufen ist ein weiteres hoch umstrittenes Projekt der Regierung: Im Herbst sind die Deutschförderklassen gestartet, die von Kritikern als Weg in Richtung Ghettoschulen gesehen werden.

Kinder, die dem Unterricht nicht ausreichend folgen können, müssen für maximal vier Semester in eine eigene Deutschförderklasse. Dort wird in 15 bis 20 Wochenstunden nach eigenem Lehrplan Deutsch unterrichtet. Dieses System gilt nur für Neueinsteiger, die die Sprache nicht gut genug beherrschen, und junge Migranten, die neu nach Österreich kommen.

Aber sind das die richtigen Schritte für Österreichs Schulen? Was beschäftigt Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Schüler wirklich? Darüber wollen wir mit Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und der Bildungspsychologin Christiane Spiel im Video-Livestream diskutieren.

Voten Sie mit

Wie lassen sich Sprachdefizite sinnvoll beheben, ab wann machen Noten in der Schule Sinn – oder ist die Leistungsbeurteilung generell nicht mehr zeitgemäß? Über diese grundlegenden Fragen des Schulsystems wollen wir diskutieren.

Neben unseren beiden Diskutanten gehört die Hauptrolle in der Debatte auch wieder unseren Userinnen und Usern. Sie bestimmen mit, über was geredet wird: Stellen Sie hier im Forum Ihre Fragen, erzählen Sie uns, was Sie gut oder schlecht am Schulsystem finden. Wir werden es in der Sendung thematisieren. Erstmals ersuchen wir Sie aber auch, darüber abzustimmen, welche Themen Ihnen besonders unter den Nägel brennen. Sie entscheiden, worüber konkret diskutiert wird.

Diskutiert wird am Donnerstag von 19:00 bis 19:30 live auf derStandard.at im Videostream, und zwar erstmals aus dem neuen Studio des STANDARD.