Rezept für Buffalo Chicken Sliders

Pulled Chicken ist rasch zubereitet – die Sliders eignen sich wunderbar als Vorbereitung zum Superbowl-Schauen am Sonntag

Am kommenden Sonntag findet das Football-Großereignis, der Superbowl, statt. Dabei dürfen die passenden Snacks nicht fehlen. Nachdem die Übertragung in Österreich leider zu sehr später Stunde stattfindet, kann man ja etwas früher "voressen" damit das Essen nicht gar so schwer im Magen liegt.

Das gezupfte Huhn ist Gegensatz zu diesem Pulled Pork rasch zubereitet, da das Hühnerfleisch nur rund 5 Minuten scharf angebraten und danach in 10 Minuten fertig gedämpft wird. Am besten eignen sich Hühnerkeulen, aber auch die meist leichter erhältliche Hühnerbrust passt gut. Anschließend wird das Hühnerfleisch mit zwei Gabeln gezupft und mit Buffalo-Sauce vermengt. Frischer Babyspinat (alternativ passt auch Vogerlsalat) und ein Blauschimmelkäse-Dip in kleinen Brioche-Sliders runden die Sache ab.

Und auch wenn ich die Abneigung der restlichen Welt gegen die Patriots verstehe, als Bostonerin im Herzen lehne ich mich am Sonntag zurück und genieße die Bill & Tom Show ;-)

foto: ursula schersch

Für 20-24 kleine Sliders

Pulled Chicken:

800 g Hühnerkeulen oder -brust

1 EL Öl

Salz, Pfeffer

150 ml Suppe (Hühnerbrühe, Gemüsebrühe,...)

Buffalo Sauce:

60 g Butter

4 EL (60 g) Sriracha oder andere Hot Sauce, zB Frank‘s

gestr. EL (30 g) brauner Zucker

2 leicht gehäufte EL (30 g) Tomatenmark

1 EL Sojasauce (oder Prise Salz)

6-8 EL Suppe oder Wasser

Salz und schwarzer Pfeffer nach Geschmack

Blue Cheese Dip:

250 g Sauerrahm

50 g fester Blauschimmelkäse (auch Grünschimmelkäse wie Österkron eignet sich)

1 TL Zitronensaft

Etwas abgeriebene Zitronenschale

Außerdem:

Frischer Babyspinat (oder Vogerlsalat)

Blauschimmelkäse, mit Fingern zerbröselt



24 Slider Buns (nach diesem Rezept)