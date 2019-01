Spaßige Games-Zeitreisen: Die sechs besten Retro-Konsolen

Ein Blick in die spielerische Vergangenheit ist auf verschiedene Art und Weise möglich

Zwischen all den neuen Blockbustern, Grafikwundern und epischen Games mit Überlänge, ist es manchmal auch ganz schön, in die Vergangenheit zu blicken, wo Spiele noch simpel und nicht ganz solche Augenweiden waren. Diese Lust am Retrogaming kann auf verschiedene Wege befriedigt werden – die folgende Auflistung zeigt die Möglichkeiten.