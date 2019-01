Super-Bowl-Spots: Wenn der Dude und Carrie Bradshaw Bier trinken

pepsi

"More Than OK": Hollywood-Star Steve Carell fährt aus der Haut und wechselt die Rollen. Schuld daran ist ein Kellner, der die Bestellung einer Restaurantbesucherin ("I'll take a Coke") mit einer oft gehörten Frage beantwortet: "Is Pepsi ok?" Mit dabei in dem Werbespot, der sich über die ewige Rolle von Pepsi als Coca-Cola-Herausforderer lustig macht, sind die Rap-Stars Lil Jon und Cardi B.

Coca-Cola selbst wirbt heuer übrigens nicht während der Super Bowl, sondern vor der US-Hymne, und zwar mit dem Spot "A Coke is a Coke", der eine einende Botschaft im Sinne von "Together Is Beautiful" vermitteln soll.