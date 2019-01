Oberösterreicher dealte mit Cannabis und hatte illegalen Taxibetrieb

Mehrere 10.000 Euro Umsatz – Elf Fahrer ohne Gewerbeberechtigung und Anmeldung

Traun – Die Kriminalpolizei Traun und das Landeskriminalamt Oberösterreich haben einen 56-Jährigen festgenommen, der ein halbes Kilo Cannabis verkauft und eine illegale Taxi- und Mietwagenfirma mit elf Fahrern betrieben haben soll. Die Firma ohne Gewerbeberechtigung betrieb der Mann, der sich im Großraum Linz aufhielt, von April bis November 2018, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag.

Mann gestand

Die elf Fahrer meldete der 56-Jährige auch nicht an. Der Mann habe das Cannabis selbst erzeugt und verkauft, im Herbst 2018 habe er zehn Kilo Cannabiskraut besessen. Ihm wurden mehrere 10.000 Euro Gesamtumsatz nachgewiesen. In seiner Wohnung fanden Beamte mehrere Tausend Euro. Der Mann gestand die organisierte Schwarzarbeit und teilweise auch den Suchtgifthandel. Er befindet sich in der Justizanstalt Linz und wird angezeigt. (APA, 29.1.2019)