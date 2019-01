Wir entwickeln ein Spiel: Episode 21 – Diversity

Nachdem wir ASCII mit Power-ups ausgestattet haben, sind jetzt wieder die Gegner dran.

Die Gegner in Catfight sind noch etwas eindimensional. In der heutigen Folge wollen wir deshalb einige zusätzliche Eigenschaften von Gegnern definieren und implementieren.

der standard "Wir entwickeln ein Spiel" – Episode 21 zum Nachsehen

Episode 21 – Diversity



Mit tatkräftiger Unterstützung durch unseren Praktikanten Tobias haben wir kleine Erweiterungen bei den Gegnern eingebaut. Einerseits die Möglichkeit, dass Gegner mehrfach getroffen werden müssen, bevor sie zerstört sind und zweitens die Möglichkeit, dass verschiedene Gegnertypen in verschiedenen Intervallen schießen. In der kommenden Woche wird es eine Fortsetzung geben, sodass die Gegner auch in verschiedenen Mustern schießen können.