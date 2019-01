Ryanair übernimmt Laudamotion zur Gänze

Niki Lauda bleibt als Chairman an Bord. Details zum Kaufpreis wurden nicht bekanntgegeben

Schwechat – Der irische Billigflieger Ryanair hat seinen Anteil an der Niki-Nachfolgeairline Laudamotion mit Ende Dezember 2018 von 75 auf 100 Prozent aufgestockt. Das bestätigte die Airline am Dienstag.

Wie viel Ryainair für die Anteile bezahlt hat, will deren Chef Micheal O'Leary nicht sagen. Sein Kommentar lautete lediglich: "Zu viel". Laudamotion bleibe jedenfalls eine österreichische Airline. Laudamotion-Chef Andreas Gruber meinte, Niki Lauda werde auch weiterhin ein Wörtchen mitreden. Dem Vernehmen nach bleibt Lauda als Chairman an Bord. Man sei in "enger Abstimmung". Weiters meint Gruber, der Schritt diene dazu, das Wachstum der Airline zu fördern.

Die österreichische Airline ist seit Juni 2018 in der Luft. Im Jänner des Vorjahrs hatte Ex-Formel-1-Fahrer Lauda den Zuschlag für die insolvente Fluglinie Niki bekommen. Nach zwei Monaten hatte er 25 Prozent an die Iren verkauft, seit September 2018 hielt Ryanair 75 Prozent der Anteile. (red, 29.1.2019)