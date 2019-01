Worüber im britischen Unterhaus heute abgestimmt wird

Eine Handvoll Änderungsanträge dürften heute im House of Commons debattiert werden. Sie könnten den Verlauf des Brexits maßgeblich bestimmen

Ob John Bercow, seines Zeichens Sprecher des britischen Unterhauses, seine "right honourable friends" auf den Abgeordnetenbänken wieder mittels seines sonoren Basses zur "order" wird rufen müssen, ist noch unklar.

Fest steht aber, dass dem Konservativen und Brexit-Gegner am Dienstagnachmittag eine Schlüsselrolle in der Posse rund um den zuletzt zurückgewiesenen EU-Austrittsplan von Premierministerin Theresa May zukommen wird. Ist es doch Bercow, der darüber entscheidet, welche der mehr als ein Dutzend Abänderungsanträge ("amendments") aufs Tapet gebracht werden. Dabei geht es um Vorschläge, worauf May bei möglichen Nachverhandlungen mit der EU achten soll.

Im Folgenden eine Übersicht der wichtigsten Anträge, die auf die Herren und Damen MP zukommen könnten: