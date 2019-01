Japan zieht ins Asiencup-Finale ein

Gegner wird zwischen Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate und Katar ermittelt

Japan hat als erstes Team das Finale der Asienmeisterschaft erreicht. Die Auswahl von Hajime Moriyasu besiegte den Iran 3:0 (0:0) und steht damit zum fünften Mal im Endspiel. Matchwinner war Yuya Osako mit den ersten beiden Treffern (56., 67./Elfmeter). Salzburg-Stürmer Takumi Minamino spielte durch und bereitete das 1:0 und das 3:0 von Genki Haraguchi (91.) vor.

Irans Trainer Carlos Queiroz gab nach dem Spiel seinen Rücktritt bekannt, der Vertrag lief ohnehin aus. Der frühere Coach von Real Madrid hatte den Iran seit 2011 zu zwei Weltmeisterschaftsteilnahmen geführt.

VAE gegen Katar

Im zweiten Halbfinale treffen am Dienstag (15 Uhr MEZ) Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate (VAE) und der künftige WM-Ausrichter Katar in Abu Dhabi aufeinander. Das Finale steigt am 1. Februar (14 Uhr MEZ) ebenfalls in Abu Dhabi.

Für die VAE wäre es die zweite Finalteilnahme nach 1996, Katar steht erstmals im Halbfinale. Japan holte bei allen vier Endspielteilnahmen (1992, 2000, 2004, 2011) auch den Titel. (sid, 29.1.2019)