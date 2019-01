Apple plant angeblich Abo-Modell für Smartphone-Games

Insider berichten über einen Ausbau der Dienste-Sparte beim iPhone-Konzern

Apple will offenbar ein "Netflix für Smartphone-Spiele" aufbauen. Das berichten mehrere mit der Materie vertraute Personen gegenüber der Online-Nachrichtenseite "Cheddar". Der iPhone-Hersteller soll sich schon seit Herbst 2018 in Gesprächen mit Spieleherstellern befinden, um Verträge für ein Apple-Modell abzuschließen. Offiziell wollte sich der Konzern noch nicht dazu äußern.

Exklusive Titel

Der neue Service könnte im App Store angesiedelt sein, wo Nutzer gegen ein monatliches Entgelt dann unbegrenzt Smartphone-Spiele abrufen können. Apple will damit auch die Entwicklung exklusiver Spiele für das iPhone unterstützen. Schon jetzt soll ein großer Teil der Einnahmen aus dem App Store aus dem Games-Segment stammen. Die mobile Spielebranche dürfte demnächst einen Umsatz von mehr als 100 Milliarden Dollar generieren.

Dienste als neuer Apple-Treiber



Für Apple entwickelt sich die Dienste-Sparte zu einem immer wichtigeren Geschäftsfeld, was auch an den schleppenden Hardware-Verkäufen liegt. Vorreiter war der Musik-Abodienst Apple Music, bald sollen ähnliche Services im Bereich Film und Fernsehen sowie Nachrichten folgen. Apple generiert nicht nur Geld aus den Abo-Angeboten, sondern bindet Nutzer damit auch stärker an das eigene Hardware-Universum. (red, 29.1.2019)