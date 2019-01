Neue CCA-Kampagne von der Agentur Seite zwei

Kreativpreis der Werbebranche präsentiert sich erneuert und holt mit zwei neuen Kategorien auch Mediaagenturen ins Boot

Wien – Der Creativ Club Austria (CCA) präsentiert seine neue Kampagne und adaptiert seine inhaltliche Ausrichtung. Jedes Jahr wird eine Agentur aus den Mitgliedsunternehmen vom Vorstand eingeladen, die aktuellen Vorhaben des Creativ Club Austria visuell umzusetzen. In diesem Jahr ist die Agentur Seite zwei an der Reihe. Entstanden sind mehrere Sujets.

Zwei neue Kategorien bieten weitere Einreichmöglichkeiten – auch für Mediaagenturen: In diesem Jahr wird die CCA-Venus auch in den Kategorien "Creative Media" und "Creative Data" verliehen. Die CCA-Venus gibt es dann in insgesamt 16 Kategorien.

Die Award-Show findet am 16. Mai 2019 in der Wiener Gösserhalle statt. Die CCA-Veneres werden erstmals nicht nach Kategorien, sondern nach der Anzahl gewonnener Statuen pro Arbeit verliehen.

Der Call for Entries startet am 4. Februar und geht bis zum 29. März 2019 online auf http://creativclub.at sowie ccavenus2019.submit.to. (red, 28.1.2019)