Offiziell: Nokia dürfte bald Nokia 9 "Pureview" vorstellen

Teaser für Mobile World Congress zeigt Handy mit zumindest vier Kamerasensoren auf der Rückseite

Nach schier endlosen Leaks und mehrfach erwarteter Vorstellung dürfte die Veröffentlichung des Nokia 9 "Pureview"nun endgültig kurz bevor stehen. Nokia-Partner HMD Global hat nicht nur seine Präsenz am Mobile World Congress angekündigt, sondern auch einen Teaser veröffentlicht, der wenig Zweifel offen lässt.

"#Coolnewstuff" lautet er eher nichtssagende Hashtag für das Event, das am 24. Februar auf der Messe in Barcelona steigen soll. Ist auf dem Bild scheinbar nur der Blitz einer Smartphone-Kamera zu erkennen, zeigt eine Aufhellung des Bildes auch vier Foto-Sensoren und die Aufschrift "Zeiss" für den Objektivhersteller. In bisherigen Leaks war stets auch eine weitere Kamera zu sehen, die hier aber vom Datum verdeckt ist.

foto: nokia

Ein Hinweis ist weiters das Wort "Throwback" (etwa: Rückblick). "Pureview" war einst ein Markenbegriff von Nokia, als man noch als Teil von Microsoft Smartphones herstellte. Im vergangenen Sommer sicherte man sich wieder die Rechte daran.

Auch 5G-Variante erwartet

Zu den restlichen Spezifikationen gibt es derweil nur inoffizielle Infos. Demnach wird das Handy ein 6-Zoll-Display mit QHD+-Auflösung besitzen. Für die Bezeichnung gibt es keine einheitliche Spezifikationen, es handelt sich aber in der Regel um Displays mit einer Auflösung von 1.440 Pixel in der Breite und mehr als 2.560 Pixel in der Höhe, um länglichere Seitenverhältnisse als 16:9 abzudecken.

foto: nokia / bearbeitung: standard Ein Teil des rechten Sujets in aufgehellter Form.

Als Basis soll dem Nokia 9 ein Snapdragon 845 dienen, obwohl bald die ersten Smartphones mit dessen Nachfolger 855 auf den Markt kommen. Allerdings wird damit gerechnet, dass Nokia noch in diesem Jahr eine weitere Variante des Handys vorstellt, die dann den neuen Chip und Unterstützung für 5G mitbringt. Als Hersteller von Netzwerkequipment ist Nokia in vielen Ländern auch im Geschäft, was den Aufbau der Netze mit dem neuen Mobilfunkstandard anbelangt. (red, 28.01.2018)