Fliegerbombe in Wien-Floridsdorf entschärft

Rund 100 Anrainer in Sicherheit gebracht

Wien – In Wien-Floridsdorf ist am frühen Montagnachmittag eine ca. 100 Kilo schwere Fliegerbombe entschärft worden. Das Kriegsrelikt wurde um 9.30 Uhr von Bauarbeitern in der Heinrich-von-Buol-Gasse entdeckt. Größere Absperrmaßnahmen waren die Folge. "Wir haben rund 100 Personen aus Einfamilienhäusern in Sicherheit gebracht", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Auch der öffentliche Verkehr war betroffen.

Zwischen den Wiener Bahnhöfen Floridsdorf und Leopoldau war die Zugstrecke unterbrochen, informierten die ÖBB auf ihrer Internetseite. Bei den Wiener Linien kam es auf den Buslinien 28A, 29A, 31A zu Behinderungen. Die Fliegerbombe wurde gegen 13.15 Uhr vom Entminungsdienst des Bundesheeres entschärft und abtransportiert. Anschließend wurden die Evakuierungen und Sperren aufgehoben. (APA, 28.1.2019)