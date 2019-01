Auf diese zehn Games können sich Strategiespiel-Fans 2019 freuen

ubisoftde | ubisofttv

Auch die legendäre Strategiespiel-Serie Die Siedler erhält heuer eine Fortsetzung. Wie beim Original handelt es sich bei der Neuauflage um ein Aufbau-Strategiespiel, in dem Spieler eine mittelalterliche Fantasiewelt besiedeln und erkunden und neue Inseln erobern.

"Gezwungen, ihre Heimatländer nach einer verheerenden Katastrophe mysteriösen Ursprungs zu verlassen, setzen die Siedler ihre Segel in Richtung des Unbekannten in der Hoffnung, eine neue Heimat zu finden. Es warten nicht nur zahllose neue Herausforderungen auf sie, die Siedler werden ebenfalls Teil eines antiken Geheimnisses, das ihr Leben für immer verändern wird", heißt es in der Beschreibung.

Erscheinungsdatum: Herbst 2019 (PC)