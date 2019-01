Rennen um ORF-Quoten: Kitz-Slalom schlägt Abfahrt und Super G

Im Schnitt waren am Samstag 1,37 Millionen Zuseher dabei

Wien – Das Kitzbühel-Wochenende brachte dem ORF wie erwartet gute Quoten, wobei der Slalom am Samstag in punkto Zuseherinteresse gegenüber der Abfahrt am Freitag und dem Super G am Sonntag das Rennen machte.

Bis zu 1,57 Millionen Zuseher sahen am Samstag den Slalom am Ganslernhang, im Schnitt waren 1,37 Millionen bei 71 Prozent Marktanteil (65 bzw. 72 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 1 live dabei. Zum Vergleich: Der Super G am Sonntag erreichte 1,23 Millionen Zuseher, der Marktanteil lag bie 61 Prozent.

Wetterbedingt am ungewöhnlichen Freitagstermin ausgetragen, war auch die Abfahrt auf der Streif im ORF ein Publikumshit: Im Schnitt waren 1,12 Millionen Zuseher bei 75 Prozent Marktanteil (64 bzw. 66 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 1 live dabei. Damit war dieses Rennen laut ORF das bisher meistgesehene Freitag-Rennen in Kitzbühel. (red, 28.1.2019)