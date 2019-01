Juventus siegte spät dank Ronaldo-Elfmeter

Inter Mailand verlor – Quagliarella stellte Tor-Rekord ein

Rom – Durch ein Elfmetertor in der 88. Minute hat Superstar Cristiano Ronaldo Italiens Fußball-Tabellenführer Juventus Turin einen späten 2:1-Sieg bei Lazio Rom gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri bleibt dadurch in dieser Spielzeit ungeschlagen und liegt mit nunmehr 59 Punkten elf Zähler vor Napoli, das am Samstag nicht über ein torloses Remis bei Milan hinausgekommen war.

Inter Mailand hat nach einer peinlichen 0:1-Niederlage in Torino bereits 19 Punkte Rückstand. Bei Inters Gastspiel im Europa-League-Sechzehntelfinale bei Rapid am 14. Februar dürfte der kroatische Vizeweltmeister Ivan Perisic nicht mehr mit dabei sein. Trainer Luciano Spalletti hatte den Offensivmann vor dem Spiel aus dem Kader gestrichen, da dieser laut Auskunft des Trainers einen Transfer anstrebt.

Quagliarella trifft und trifft und trifft

Sampdoria-Stürmer Fabio Quagliarella hat indes einen mehr als 20 Jahre währenden Rekord von Gabriel Batistuta eingestellt. Der 35-jährige Torjäger erzielte beim 4:0 gegen Udinese Calcio im elften Liga-Spiel in Serie mindestens ein Tor und egalisierte damit die Bestmarke von "Batigol" aus der Saison 1994/95. Damals spielte der Argentinier für Fiorentina. Sollte Quagliarella auch am nächsten Samstag beim Spiel in Napoli treffen, wäre er alleiniger Rekordhalter. Der Oldie führt mit 16 Treffern auch die Schützenliste in Italien an. (APA, 27.1.2019)