Barcelona nach 2:0 in Girona weiter fünf Punkte voran

Die Katalanen geben sich keine Blöße und erledigen ihre Pflicht. Auch Real Madrid gewinnt

Der FC Barcelona liegt nach einem 2:0-Auswärtssieg bei Girona in der spanischen Fußball-Meisterschaft weiter fünf Punkte vor Verfolger Atletico Madrid. Vier Tage nach der Niederlage im Pokal-Viertelfinale gegen den FC Sevilla brachte Abwehrspieler Nelson Semedo die Katalanen gegen den Tabellenmittelständler in Führung, Superstar Lionel Messi besorgte in der 68. Minute die Vorentscheidung. Girona musste nach einer Gelb-Roten Karte für Bernardo Espinosa (51.) gut 40 Minuten mit zehn Feldspielern auskommen.

Real Madrid hat mit einem 4:2-Erfolg bei Espanyol Barcelona seinen dritten Platz in der Tabelle später erfolgreich verteidigt. Der Champions-League-Gewinner erkämpfte den dritten Sieg in Serie. Doppeltorschütze Karim Benzema (4./45.+1), Sergio Ramos (15.) und Gareth Bale (68.) trafen für die Gäste.

Bei Real, das nach der 21. Runde weiter zehn Punkte Rückstand auf Leader Barcelona (49 Punkte) hat, sah der französische Weltmeister Raphael Varane in der 72. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte. Auch der Zweite Atletico Madrid (44/2:0 gegen Getafe) und der Vierte Sevilla (36/5:0 gegen Levante) gewannen an diesem Wochenende. (APA, 27.1.2019)