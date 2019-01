Israel erlaubt Export von medizinischem Cannabis

Soll in frühestens einem halben Jahr beginnen und Investitionen in Landwirtschaft, Forschung und Produktion erhöhen

Jerusalem – Israels Regierung hat am Sonntag grünes Licht für den Export von medizinischem Cannabis gegeben. Die Minister stimmten bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem für den Beschluss. Das kleine Land am Mittelmeer gilt weltweit als sehr fortgeschritten bei Erforschung und Anbau von medizinisch nutzbarem Cannabis sowie bei der Herstellung von Marihuana-Produkten.

Das Parlament hatte bereits im Dezember ein entsprechendes Gesetz gebilligt. Der Export soll frühestens in einem halben Jahr beginnen. Israels Finanzministerium rechnet damit, dass die Exportgenehmigung "einen neuen Markt für israelische Hersteller eröffnen wird". Dies werde auch Investitionen in Landwirtschaft, Forschung und Produktion erhöhen sowie neue Arbeitsplätze schaffen. Israel erhofft sich nach Medienberichten von dem Export legaler Cannabis-Produkte zusätzliche Steuereinnahmen von einer Milliarde Schekel (umgerechnet 239 Millionen Euro).

Cannabis wird in Israel schon für die Behandlung einer ganzen Reihe von Krankheiten eingesetzt, wie etwa Epilepsie, Parkinson und Morbus Crohn. Seine Wirkstoffe können auch schmerzlindernd wirken. Der Handel mit legalem Cannabis boomt: Nach Einschätzung des US-Marktforschers BDS Analytics wird der globale Umsatz im legalen Cannabismarkt von umgerechnet mehr als zehn Milliarden Euro im Jahre 2018 auf knapp 28 Milliarden Euro im Jahre 2022 ansteigen. (APA, 27.1.2019)