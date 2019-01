Tod einer Flüchtlingshelferin: Wie gefällt Ihnen der "Tatort"?

foto: orf/ard/sr/manuela meyer

Hysterie beim Verfassungsschutz

"Geflüchtete, so der Subtext des ambitionierten, aber nicht durchweg überzeugenden Abschiebe-"Tatorts", werden durch die korrumpierte Bürokratie in Verbrechen verwickelt. Oder sie werden gemobbt." Insgesamt zeige der Krimi aber mehr Interesse an der Botschaft als an seinen Protagonisten, deren Zeichnung skizzenhaft bleibe. "Schade eigentlich bei einem so relevanten Thema", analysiert Manfred Riepe im "Tagesspiegel". (red, 27.1.2019)

Und wie sehen Sie Devid Striesows Abschied vom "Tatort"? Hier im Forum ist Platz für Ihren Befund: