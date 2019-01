Hannover trennt sich von Breitenreiter, Doll übernimmt

Neuer Trainer für Kevin Wimmer und Hannover 96

Hannover 96 hat am Tag nach der 1:5-Niederlage in Dortmund die Notbremse gezogen. Der abstiegsbedrohte deutsche Fußball-Bundesligist trennte sich am Sonntag von Trainer Andre Breitenreiter. Als Nachfolger wurde auch schon Thomas Doll präsentiert. Doll war seit seinem Abschied bei Ferencvaros Budapest im August 2018 arbeitslos.

15 Spieltage bleiben dem ehemaligen deutschen Nationalspieler und früheren Trainer des Hamburger SV und von Borussia Dortmund noch, um mit den seit acht Spielen sieglosen Hannoveranern den Klassenverbleib zu schaffen. In deutschen Medien war auch über den Österreicher Peter Stöger als möglichen Breitenreiter-Nachfolger spekuliert worden. (APA, 27.1.2019)