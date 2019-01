Milliardendeal: OMV steigt in Abu Dhabi ins Raffinerie-Geschäft ein

Der Mineralölkonzern kauft um 2,5 Milliarden Dollar 15 Prozent an Raffinerie in Abu Dhabi

Wien – Der heimische Mineralölkonzern OMV und die staatliche Ölfirma Adnoc gaben am Sonntag bekannt, dass die OMV 15 Prozent an der Abu Dhabi Oil Refining Company (ADNOC Refining) erwirbt. Dazu komme ein 15-Prozent-Anteil an einem noch zu errichtenden Handels-Joint Venture, heißt es in einer Aussendung.

Der geschätzte Kaufpreis für die OMV beläuft sich auf etwa 2,5 Milliarden Dollar. Teil des Geschäftes sei es, dass die OMV einen Anteil an einem Raffinerie-Hub in Abu Dhabi mit integrierter Petrochemie übernehme. Die Gesamtkapazität der Raffinerien bezifferte die OMV mit 922.000 Barrel pro Tag. Die Transaktion werde einen positiven Beitrag zum Ergebnis pro Aktie ab dem ersten Jahr leisten, erklärte der Konzern. Mit dem Abschluss der Transaktion werde – vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden – im dritten Quartal 2019 gerechnet. (red, 27.1.2018)