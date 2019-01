Zwei Frauen streiten, wer die "Penis-Routen" erfunden hat

Die sogenannten "Dick Runs", also Joggingrouten in Form des männlichen Geschlechtteils, erfreuen sich hoher Popularität

Das Internet bringt regelmäßig allerlei Merkwürdigkeiten ans Tageslicht. Momentan ist es eine Saga rund um "Penis-Routen", die für Erheiterung sorgt. Dabei streiten zwei Frauen namens Claire darum, wer die Jogging-Routen in Form eines Penis' eigentlich erfunden hat. Beide nennen sich "Dick Run Claire", und beide sind sauer.

"Sie stiehlt meine Routen!"

Eine der beiden Claires wurde vergangene Woche in einem Vice-Artikel interviewt, in dem sie die Entstehungsgeschichte der auf Instagram beliebten Penis-Routen referiert. Daraufhin platzte der anderen Claire der Kragen. "Diese Frau folgt mir, und sie stiehlt meine Routen", beschwerte sich Claire Wyckoff. Claire Pisano, die andere "Dick Run Claire", gab an, 2015 unabsichtlich einen Penis gelaufen zu sein, als sie sich verirrte. Ihre Freunde fanden das so witzig, dass sie künftig solche Routen entwarf.

Kunstform

Wyckoff hält dagegen, dass sie schon 2014 Penis-Routen lief und das eine "Kunstform" sei. Sie verweist dabei etwa auf ihre "Masturbations-Route".

Wyckoff bemerkte 2018, dass die andere Claire auf ihrem Instagram kommentierte. Später soll sie dann Penis-Routen gestohlen haben. Sie forderte Pisano nun zu einem "Dickathlon" heraus, um die Angelegenheit zu regeln. (red, 27.1.2019)