Stefan Kraft feiert in Sapporo dritten Sieg in Serie

Für den 25-jährigen ÖSV-Skispringer war es der insgesamt 15. Weltcupsieg

Sapporo – Skispringer Stefan Kraft hat seinen dritten Weltcup-Erfolg in Folge geschafft. Der Sieger von Zakopane gewann am Sonntag in Sapporo vor dem Slowenen Timi Zajc und Vierschanzentournee-Sieger Ryoyu Kobayashi aus Japan. Platz Vier teilen sich der Pole Piotr Zyla und der Norweger Halvor Egner Granerud.

Für den 25-jährigen Salzburger Kraft war es der insgesamt 15. Weltcupsieg. Seine ÖSV-Teamkollegen kamen nicht unter die Top-Ten. Jan Hörl holte als 15. sein bisher bestes Resultat, Daniel Huber landete auf Rang 18 und Manuel Fettner auf Rang 19. (APA; 27.1.2019)

Skispringen am Sonntag in Sapporo:

1. Stefan Kraft (AUT) 248,2 Punkte (135,0/128,5 m)

2. Timi Zajc (SLO) 238,4 (138,5/125,0)

3. Ryoyu Kobayashi (JPN) 236,6 (124,5/129,5)

4. Piotr Zyla (POL) 236,1 (139,5/127,0)

4. Halvor Egner Granerud (NOR) 236,1 (131,0/129,0)

6. Kamil Stoch (POL) 232,3 (126,5/131,5)

7. Noriaki Kasai (JPN) 229,9 (131,5/127,5)

8. Stephan Leyhe (GER) 228,6 (133,5/126,5)

9. Robert Johansson (NOR) 227,5 (130,5/125,0)

10. Johann Andre Forfang (NOR) 226,1 (125,5/128,0)

11. Anze Lanisek (SLO) 224,6 (131,5/124,0)

12. Dawid Kubacki (POL) 221,5 (127,5/130,5)

13. Domen Prevc (SLO) 220,4 (127,5/128,5)

14. Roman Koudelka (CZE) 220,1 (129,0/123,0)

15. Jan Hörl (AUT) 216,9 (117,0/136,5)

16. Markus Eisenbichler (GER) 213,9 (128,5/122,0)

17. Andreas Wellinger (GER) 212,5 (121,5/134,0)

18. Daniel Huber (AUT) 212,2 (132,0/120,0)

19. Manuel Fettner (AUT) 211,4 (127,0/117,5)

20. Naoki Nakamura (JPN) 207,2 (122,5/125,5)

21. Maciej Kot (POL) 200,4 (125,0/119,5)

22. Junshiro Kobayashi (JPN) 200,0 (125,5/118,0)

23. Keiichi Sato (JPN) 199,8 (126,0/120,0)

24. Anze Semenic (SLO) 198,6 (121,5/124,0)

25. Stefan Hula (POL) 193,9 (124,0/118,0)

26. Daiki Ito (JPN) 189,0 (121,5/118,0)

27. Killian Peier (SUI) 181,7 (121,0/115,0)

28. Yukiya Sato (JPN) 179,6 (118,0/110,0)

29. Tilen Bartol (SLO) 178,4 (121,0/113,0)

30. Jakub Wolny (POL) 175,5 (119,0/110,5)

Weiter:

31. Clemens Aigner (AUT) 93,6 (119,0)

41. Clemens Leitner (AUT) 77,1 (108,5)

45. Markus Schiffner (AUT) 67,1 (107,0)

Gesamtweltcup:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 1233

2. Stefan Kraft (AUT) 781

3. Kamil Stoch (POL) 744

4. Piotr Zyla (POL) 677

5. Dawid Kubacki (POL) 592

6. Stephan Leyhe (GER) 566

7. Robert Johansson (NOR) 542

8. Johann Andre Forfang (NOR) 482

9. Timi Zajc (SLO) 454

10. Karl Geiger (GER) 425