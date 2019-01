Beta von neuer iOS-Version zeigt Apples neues Magazin-Abomodell

Apple will offenbar ein Kombi-Abo für sämtliche Dienste anbieten: Musik, Serien und Magazine

Schon seit Mitte vergangenen Jahres gibt es immer wieder Gerüchte, dass Apple an einem neuen Aboservice arbeitet. Zunächst hieß es, Apple plane ein solches Angebot für Magazine, später berichteten Medien, dass womöglich ein Paket für mehrere Medien geplant ist, also ein Abo für Musik, Magazine und Serien gleichzeitig – so, wie es etwa bei Amazon Prime der Fall ist.

Kombi-Abo in Planung?

Die aktuelle Beta von iOS 12.2 weist darauf hin, dass Apple tatsächlich diese Pläne verfolgt. Wie "9To5Mac" berichtet, wird das Abo-Angebot für Magazine "Apple News Magazines" heißen, die Abrechnung erfolgt mit dem iTunes-Store-Konto, so, wie es bereits mit Apple Music möglich ist. Zudem wird in der englischsprachigen Version mehrfach von einer "bundle subscription", also einem Abopaket, gesprochen. Demnach ist es wahrscheinlich, dass Apple ein Abo anbieten wird, welches mehrere Medien beinhaltet. Wann Apple das offiziell ankündigen wird, ist aktuell unklar. Die internen Tests weisen aber darauf hin, dass es wohl demnächst sein wird. Informationen zu Preisen gibt es ebenso noch keine.

Airpods 2

9To5Macs Recherchen zeigen zudem, dass eine neue Version der AirPods geplant ist. Nutzer sollen mit dieser die Sprachassistentin Siri aufrufen können, ohne das iPhone aus der Hosentasche zu nehmen. So würde das Mikrofon der Kopfhörer die Stimme des jeweiligen Users erkennen. (red, 26.1.2019)