Noel gewinnt auch Kitzbühel-Slalom – Hirscher Zweiter

Französischer Jungstar gewinnt nach Wengen auch den zweiten Slalomklassiker innert einer Woche – Dritter wurde der Franzose Alexis Pinturault

Kitzbühel – Gänsehautstimmung im packenden Finale des Slalomklassikers am Ganslern. Nach seinem Triumph in Wengen gewann Clément Noël auch den Torlauf in Kitzbühel und damit sein zweites Weltcuprennen innert einer Woche. Der Franzose setzte sich bei Schneefall 0,29 Sekunden vor Marcel Hirscher und 0,36 vor Alexis Pinturault durch. Marco Schwarz (0,69) belegte unmittelbar vor dem im Finale auf Rang sechs zurückgefallenen Halbzeit-Führenden Ramon Zenhäusern aus der Schweiz Rang fünf . Mit Michael Matt (1,01) als Achtem und Christian Hirschbühl als Zehntem (1,24) landeten noch zwei weitere ÖSV-Athleten in den Top Ten.

Henrik Kristoffersen, Sieger des Slaloms am Ganslern 2018, musste sich mit Platz vier (0,53) begnügen. Sensationell war die Performance des 22-jährigen Albert Popow. Der Bulgare raste mit Startnummer 71 im ersten Lauf auf Platz fünf und lag damit unmittelbar hinter Hirschbühl, dem zur Halbzeit besten Österreicher. In der Entscheidung fiel er auf Platz neun (1,05) zurück und schaffte somit sein bestes Weltcupergebnis. In Levi holte der Bronzemedaillengewinner der Junioren-WM 2018 in Davos als 20. seine ersten Weltcuppunkte, in Madonna di Campiglio belegte er Rang 16.

Hirscher verpasste seinen 68. Weltcupsieg am Ende relativ knapp. Nach dem ersten Durchgang lag er als Neunter allerdings schon 88 Hundertsel hinter Zenhäusern und schaffte den Coup nicht, der ihm nach einem Bravourritt 2017 gelang, als er ebenso als Halbzeitneunter mit 1,22 Sekunden Rückstand auf den damals Führenden Briten Dave Ryding noch gewann. Der Brite belegte am Samstag mit 2,67 Sekunden Rückstand Rang 15.

Zahlreiche Läufer kamen nicht ins Ziel. Allein im ersten Durchgang, der bei starkem Schneefall stattfand, scheiterten nicht weniger als 37., darunter auch Manuel Feller, der nach einem Einfädler disqualifiziert wurde. Im zweiten erwischte es weitere drei, darunter mit Johannes Strolz einen der sieben für die Entscheidung qualifizierten Österreicher.

Bereits am Dienstag geht es für die Techniker mit dem Nightrace (17.45 und 20.45 Uhr) in Schladming weiter. (Thomas Hirner, 26.1.2019)

Weiterlesen

Liveticker und Ergebnis

Endergebnis



1. Clement Noel (FRA) 1:45,53

2. Marcel Hirscher (AUT) 1:45,82 +00,29

3. Alexis Pinturault (FRA) 1:45,89 +00,36

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:46,06 +00,53

5. Marco Schwarz (AUT) 1:46,22 +00,69

6. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:46,38 +00,85

7. Andre Myhrer (SWE) 1:46,41 +00,88

8. Michael Matt (AUT) 1:46,54 +01,01

9. Albert Popow (BUL) 1:46,58 +01,05

10. Christian Hirschbühl (AUT) 1:46,77 +01,24

1. Durchgang:

1. Ramon Zenhäusern (SUI) 55,22

2. Clement Noel (FRA) 55,34 +0,12

3. Alexis Pinturault (FRA) 55,39 +0,17

4. Christian Hirschbühl (AUT) 55,59 +0,37

5. Albert Popow (BUL) 55,82 +0,60

6. Marco Schwarz (AUT) 55,83 +0,61

7. Andre Myhrer (SWE) 55,84 +0,62

8. Michael Matt (AUT) 55,93 +0,71

9. Marcel Hirscher (AUT) 56,10 +0,88

10. Sandro Simonet (SUI) 56,11 +0,89

2. Durchgang:



1. Marcel Hirscher (AUT) 49,72

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 49,92 +0,20

3. Clement Noel (FRA) 50,19 +0,47

4. Marco Schwarz (AUT) 50,39 +0,67

5. Alexis Pinturault (FRA) 50,50 +0,78

6. Andre Myhrer (SWE) 50,57 +0,85

7. Michael Matt (AUT) 50,61 +0,89

8. Felix Neureuther (GER) 50,69 +0,97

9. Elias Kolega (CRO) 50,73 +1,01

10. Albert Popow (BUL) 50,76 +1,04

Gesamtwertung nach 25 Rennen:

1. Marcel Hirscher (AUT) 1116

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 671

3. Alexis Pinturault (FRA) 620

4. Beat Feuz (SUI) 513

5. Dominik Paris (ITA) 490

6. Vincent Kriechmayr (AUT) 465

6. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 465

8. Marco Schwarz (AUT) 455

9. Mauro Caviezel (SUI) 422

10. Aksel Lund Svindal (NOR) 419

11. Max Franz (AUT) 408

12. Clement Noel (FRA) 401

13. Christof Innerhofer (ITA) 374

14. Loic Meillard (SUI) 368

15. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 356

Slalom (8):

1. Marcel Hirscher (AUT) 576

2. Clement Noel (FRA) 401

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 369

4. Daniel Yule (SUI) 336

5. Marco Schwarz (AUT) 306

6. Alexis Pinturault (FRA) 269

7. Michael Matt (AUT) 253

8. Manuel Feller (AUT) 234

9. David Ryding (GBR) 232

10. Ramon Zenhäusern (SUI) 221

11. Andre Myhrer (SWE) 188

12. Christian Hirschbühl (AUT) 154

13. Loic Meillard (SUI) 134

14. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 125

15. Felix Neureuther (GER) 122