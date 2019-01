Flugzeug kollidiert über norditalienischem Gebirge mit Hubschrauber

Fünf Tote bei Unfall – Suche wegen nach Überlebenden über Nacht eingestellt

Aosta – Ein italienischer Hubschrauberpilot und ein deutscher Bergführer zählen zu den Todesopfern des Zusammenstoßes zwischen einem Kleinflugzeug und einem Helikopter im norditalienischen Aostatal am Freitag. Bei den weiteren drei Todesopfern handelt es sich um Ausländer, die sich an Bord des Hubschraubers befanden, berichteten italienische Medien. Ihre Staatsangehörigkeit war vorerst nicht bekannt.

Bei den zwei Verletzten handelt es sich um den französischen Piloten des Kleinflugzeuges und um eine Schweizerin. Ihr Zustand sei wegen mehreren Frakturen kritisch, sie würden jedoch nicht in Lebensgefahr schweben, teilten die Ärzte mit.

Vermisst werden noch zwei Franzosen, die sich an Bord des Kleinflugzeuges befanden. Die Suche nach den Vermissten wird am Samstagvormittag fortgesetzt. Die Suche musste am Freitagabend wegen Dunkelheit in dem Gebiet auf einer Höhe von 2.600 Meter unterbrochen werden. (APA, 25.1.2018)