US-Shutdown könnte zu Ende gehen

Präsident Trump kündigt Statement an – angeblich Einigung auf Budget

Washington – US-Präsident Donald Trump hat einem Insider zufolge seine Zustimmung für ein Haushaltsgesetz angekündigt, durch das der seit Wochen andauernde Stillstand vieler US-Regierungsbehörden unmittelbar beendet werden soll.

Trump habe sich mit den Spitzen des Kongresses auf eine drei Wochen laufende Zwischenfinanzierung geeinigt, sagte ein Berater der Demokraten im Repräsentantenhaus am Freitag. In der Vereinbarung seien auch weitere Verhandlungen für die Grenzsicherung enthalten. Das Vorhaben könne noch am Freitag verabschiedet werden.

Trump-Auftritt angekündigt

Die Debatte über die Sicherheit an der Grenze zu Mexiko solle gleichwohl fortgesetzt werden. Das Weiße Haus erklärte, Trump werde sich um 19.30 Uhr (MEZ) zu dem Shutdown äußern. Details dazu wurden zunächst nicht genannt.

Durch die Haushalts-Blockade werden Hunderttausende Mitarbeiter der Regierung seit Wochen nicht bezahlt. Hintergrund ist die Forderung Trumps nach Geld für den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko, was die Demokraten nicht mittragen wollen. (Reuters, 25.1.2019)