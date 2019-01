TV-Tipps für Sonntag, 27. Jänner: Jobkiller Roboter, Bärentöter DiCaprio

Fernsehtipps abseits des "Tatort": EU-Kandiaten bei Puls 4, Wirtschaftsminsterin im ORF und die Kunst des Trinkgelds auf Arte

9.25 EUROPAWAHL

Wie jetzt? Puls 4 beginnt seine Interviewreihe mit EU-Spitzenkandidaten aus Österreich mit Werner Kogler (Grüne). Corinna Milborn fragt. Bis 9.45, Puls 4

11.05 INTERVIEW

Pressestunde mit Juliane Bogner-Strauß. Fragen an die Frauen-, Familien- und Bundesministerin stellen Christian Rainer (Profil) und Gaby Konrad (ORF). Bis 12.00, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus Über Europa-Wahl, Bürgerinteresse im Parlament und Frauenwahlrecht. Bis 12.30, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Themen: 1) Stillstand in der Flüchtlingspolitik. 2) "Never/Forget/Why?" – das Erinnerungsprojekt. 3) Straßenmusiker auf der Bühne. Bis 14.00, ORF 2

17.00 KULTUR

Metropolis: Cádiz und Franzobel Das Arte-Magazin über den Krimi Rechtswalzer des österreichischen Autors, über die spanische Metropole Cádiz und die Geigerin Ayumi Paul. Bis 17.45, Arte

18.55 KULTURKONTAKT

Karambolage Das Arte-Format zur deutsch-französischen Verständigung widmet sich etwa der hohen Kunst des Trinkgeldgebens und der Geschichte der roten Fahne. Bis 19.10, ORF 3

20.00 FILM

Oktoskop Werkschau und Laborbesuch beim New Yorker Experimentalfilmer Josh Lewis. Er erkundet kreativ die Möglichkeiten des analogen Films. Bis 22.10, Okto

20.15 KLASSIK

Erlebnis Bühne: Mozartschwerpunkt bei Barbara Rett, zweiter Teil, mit Ausschnitten aus Opernverfilmungen und Konzerten aus vier Jahrzehnten. 21.10 Mozart Superstar (Doku, 2012). Bis 22.05, ORF 3

20.15 ÜBERLEBEN

The Revenant – Die Rückkehrer (USA 2015, Alejandro González Iñárritu) Leonardo DiCaprio geht aufs Ganze. Sein existenzieller Kampf in der Wildnis Montanas gegen Mensch (Tom Hardy) und Grizzlybär brachte ihn auch beim Drehen an die Grenzen. Es hat sich gelohnt: Oscar für den besten Hauptdarsteller. Bis 23.25, ProSieben

20th century fox

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Jobkiller Roboter "Wer hat morgen noch Arbeit?", fragt Claudia Reiterer. Automatisierung war gerade Schwerpunktthema beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Zu Gast: Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), Philosoph Richard David Precht, Gewerkschaftsvorsitzende Barbara Teiber (GPA-djp) und Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner. Bis 23.05, ORF 2

22.15 IRRWITZ

Die Ritter der Kokosnuss (Monty Python and the Holy Grail, GB 1974. Terry Gilliam, Terry Jones) König Artus sucht Ritter für seine Tafelrunde, Kokosnussgeklapper soll das fehlende Pferd wettmachen. Meisterlich komisch begegnet die Monty-Python-Truppe den Herausforderungen, inklusive Killer-Hase. Bis 0.10, Tele 5

cineplexx

23.05 DOKUMENTARFILM

Zeichnen gegen das Vergessen (Ö 2015, Bärbel Jaks) Der österreichische Maler und Fotograf Manfred Bockelmann zeichnet mit Kohlestift auf grober Juteleinwand Kinder und Jugendliche, die von den Nationalsozialisten umgebracht wurden. Bis 23.50, ORF 2

23.50 DOKUMENTARFILM

See You Soon Again (Ö/USA 2012, Lukas Stepaniik, Bernadette Wegenstein) Bluma Shapiro hat Auschwitz überlebt, Leo – in Wien geboren – entkam den Lagern, etwa mit einem Sprung aus dem Transport Nummer 42 von Drancy nach Auschwitz. Sie leben in der jüdischen Gemeinde von Pikesville/Baltimore und berichten Jugendlichen vom Überleben. Bis 1.10, ORF 2

(fid, 27.1.2019)