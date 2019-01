TV-Tipps für Samstag, 26. Jänner: Bier Royal, La Boum und Burlesque

Dokus und Reportagen über Franz Klammer, über die unbekannten Retter vor dem NS-Massenmord und neue Frauenrollen in Pakistan

15.30 NATUR

Die Wildnis Myanmars Der Filmemacher Peter Ringgaard war in Myanmar unterwegs, hat Waldgebiete besucht, die vielen Tierarten wie Bärenmakaken, Brillenlanguren und Tapiren Lebensraum bieten, und reiste auch in die Feuchtgebiete rund um den Inle-See, Heimat von über 1000 Vogelarten. Bis 16.00, 3sat

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt mit 1) Diagnose Krebs: Krankenzusatzversicherung kündigt Vertrag. 2) Grundstücksverkauf wider Willen. 3) Problemzone Kurzparken und Ausnahmebewilligung der Behörden. Bis 18.20, ORF 2

19.20 DOKUMENTATION

Einsame Helden – Lebensretter in Zeiten des Todes Seit Steven Spielbergs Film Schindlers Liste steht Oskar Schindlers Rettungsaktion, die jüdische Zwangsarbeiter vor dem Tod bewahrte, für Zivilcourage angesichts des verstaatlichten Massenmords. Weniger bekannt dagegen sind die zahlreichen anderen "Schindlers" wie Hans Söhnker oder Arthur Ketzer, deren Geschichte diese Dokumentation von Peter Hartl erzählt. Ihnen zu Ehren wurden die Bäume entlang der "Allee der Gerechten" in der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem gepflanzt. Bis 20.00, 3sat

19.30 REPORTAGE

Töchter des Karakorums – Expedition in ein neues Leben Mitten im höchsten Gebirge der Welt stellen Musliminnen das traditionelle Rollenbild Pakistans auf den Kopf. Im abgelegenen Bergdorf Shimshal lassen sich Frauen zu Bergführerinnen ausbilden. Ihr Ziel: ein Zeichen für alle Pakistanerinnen setzen, die ihre Träume verwirklichen. Bis 20.15, Arte

20.15 PORTRÄTS

Skilegenden: Franz Klammer Rechtzeitig zum Skiwochenende in Kitzbühel bringt ORF 3 ein Porträt über Franz Klammer. Er hat die Streif viermal gewonnen, schaffte insgesamt 25 Abfahrtssiege und gewann 1976 in Innsbruck Olympia-Gold. Ab 21 Uhr spricht Petra Kronberger über ihre Karriere. Bis 21.50 Uhr, ORF 3

20.15 MALZIG

Bier Royal (D/Ö 2019, Christiane Balthasar) Kaum ist der Brauereibesitzer Franz-Josef unter der Erde, beginnt auch schon der Kampf um das Erbe. Seine zweite Ehefrau Gisela (Gisela Schneeberger) streitet mit ihrer Stieftochter Vicky (Lisa Maria Potthoff) zünftig um den Vorsitz der Brauerei. Dr. Erich Maxlhuber (Robert Palfrader), Geschäftsführer und Spezl von Gisela, mischt sich ein. Bierselige Gaudi, zünftig wie Brotzeit mit Radi. Ab 21.50 Uhr folgt der zweite und letzte Teil. Bis 23.20, ORF 2

Palfrader über sein Engagement als Bier-Ungustl im STANDARD-Gespräch gibt's unter diesem Link.

20.15 TEENIE-KLASSIKER

La Boum – Die Fete: Eltern unerwünscht (F 1980, Claude Pinoteau) Es soll noch immer Menschen geben, die La Boum nicht kennen, sie bekommen heute noch eine Chance. Zum Inhalt: Die 13-jährige Vic (Sophie Marceau) verknallt sich in Mathieu (Alexandre Sterling), der Hallodri hat aber noch eine andere. Da ist sie freilich am Boden zerstört. Selten wurden die Nöte Pubertierender charmanter beschrieben und besungen ("dreams are my reality"!). Um 22.30 Uhr folgt La Boum II – Die Fete geht weiter. Die Fortsetzung kommt aber bei weitem nicht an den ersten Teil heran. Bis 0.40, RTL 2

universum film

20.15 TRENNUNG

Scheidung für Anfänger (D 2018, Thorsten M. Schmidt) Andrea Sawatzki und Christian Berkel spielen ein Ehepaar, dessen geplante friedliche Trennung wider Erwarten zur Schlammschlacht mutiert. So aber kommt die lange vermisste Dynamik zurück in die erlahmte Beziehung. Bis 21.45, ARD

22.05 SITTENBILD

A Most Violent Year (USA/VAE 2014, J. C. Chandor) Der mexikanische Einwanderer Abel Morales ist in den USA mit seinem Heizölhandel sehr erfolgreich. Und das, obwohl er im Gegensatz zu vielen Kollegen als ehrlicher Geschäftsmann auftritt. Doch dann werden einige seiner Tankwagen überfallen, dabei sogar ein Fahrer angeschossen. Dann gerät auch noch seine Familie in Gefahr. Da verschieben sich seine Werte, Morales scheint nun Gewalt als Mittel nicht mehr auszuschließen. Spannendes Sittenbild. Mit Oscar Isaac und Jessica Chastain. Bis 0.15, Servus TV

eclipsepicturesie

22.35 MUSICAL

Burlesque (USA 2010, Steven Antin) Landpomeranze Ali (Christina Aguilera) hat genug vom Heimatkaff und macht sich auf nach L.A. Sie will Sängerin werden und landet in einer Burlesque-Lounge. Dort gibt Chefin Tess (Cher) den Ton an, Ali kommt im Service unter. Mit der Hilfe von Freunden schafft sie es dann aber doch noch auf die Bühne. Bis 1.00, ProSieben

(Astrid Ebenführer, 26.1.2019)