"Bier Royal": Palfrader schäumt

foto: orf/zdf/jacqueline krause-burberg

Sie, das sind vor allem die Witwe und Oberbissgurn Gisela (Gisela Schneeberger) und ihre Stieftochter Vicky (Lisa Maria Potthoff). Das Testament birgt weitere Sprengkraft, nicht zuletzt, weil so gut wie alle Beteiligten und Unbeteiligten ihr eigenes Spielchen spielen, woraus sich ein Intrigantenstadl ergibt, in dem Bierräusche noch das geringste Problem darstellen würden. In dieses urbayerische Umfeld von Bier Royal, Zweiteiler am Samstag um 20.15 Uhr in ORF 2 sowie am 28. und 29. Jänner im ZDF, passt Robert Palfrader wie die Maß zur Weißwurst.