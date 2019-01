Austro-Bloggerin ruft dazu auf, Primark zu boykottieren

Unternehmen wurde in der Vergangenheit immer für schlechte Arbeitsbedingungen und Dumping-Preise kritisiert

Die irische Discounterkette Primark war in der Vergangenheit immer wieder aufgrund von Kritik in Bezug auf Arbeitnehmerrechte in den Medien. Um dem Druck gerecht zu werden, veröffentlicht das Unternehmen seit über einem Jahr die Liste seiner Lieferanten. Nun hat die Wiener Bloggerin Dariadaria einen Beitrag auf Instagram veröffentlicht, in dem sie Primark kritisiert.

Kritik an Modekette

So hat Primark eine Kampagne gestartet, um eine neue Denim-Modekollektion in sozialen Netzwerken zu bewerben. Dafür wurde auch ein eigener Hashtag entwickelt, Influencer nutzen diesen und veröffentlichen Werbebeiträge im Auftrag des Herstellers. Dariadaria kritisert nun, dass das Unternehmen eine Wegwerfkultur schaffe, aufgrund der Textilarbeiter und die Umwelt leide.

Hunderte Postings

"Wir wollen kein Blut auf unserer Kleidung", schreibt sie und ruft dazu auf, mit einem eigenen Hashtag gegen Fast Fashion, also Mode, die nur kurzzeitig getragen werden soll, zu protestieren. Mit dem Aufruf konnte sie neben tausender Likes ihres Postings hunderte Nutzer dazu motivieren, den Hashtag zu verwenden und gegen das Unternehmen zu protestieren. (red, 26.1.2019)