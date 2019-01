Der große Wurf bei der Eiskunstlauf-EM

Europameister im Paarlauf wurden Vanessa James und Morgan Cipres, die österreichische Paarung Miriam Ziegler und Severin Kiefer trat bei der Entscheidung nicht mehr an

Minsk – Die österreichische Paarung Miriam Ziegler und Severin Kiefer, die nach dem Kurzprogramm auf Platz sieben gelegen war, trat am Freitag bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Minsk im Paarlauf nicht mehr an.

Man habe den Tod von Betreuer Jean-Francois Ballester im Dezember noch nicht richtig verarbeitet, hatten die beiden ihre Entscheidung begründet.

Europameister wurden Vanessa James und Morgan Cipres. Die beiden Franzosen behaupteten ihren Vorsprung aus dem Kurzprogramm und siegten vor den Titelverteidigern Jewgenija Tarassowa und Wladimir Morossow sowie deren russischen Landsleuten Alexandra Boikowa und Dimitri Koslowski. (sid, 25.1.2019)