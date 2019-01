Griechisches Parlament stimmt für Abkommen mit Mazedonien

Nachbarland soll künftig "Nordmazedonien" heißen

Athen/Skopje – Das griechische Parlament hat dem Abkommen zur Umbenennung Mazedoniens zugestimmt. In der Abstimmung am Freitag votierten die Abgeordneten der Regierungspartei von Alexis Tsipras sowie mehrere unabhängige Abgeordnete für die zwischen den Regierungen beider Länder ausgehandelte Vereinbarung. Demnach soll das Nachbarland künftig Republik Nordmazedonien heißen.

Bis zuletzt gab es auch in der Bevölkerung massive Proteste gegen die Vereinbarung. Nach einer Demonstration vor dem Parlament am späten Donnerstagabend wurden Medienberichten zufolge 133 Demonstranten in Polizeigewahrsam genommen. Es handelte sich demnach vorwiegend um Rechtsradikale. (APA, 25.1.2019)